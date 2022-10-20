«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة
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أعلن مركز “جونز هوبكنز – أرامكو” الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- طبيب عام ، طب القلب.
- كبير أطباء استشاريين، طب الأورام.
- أخصائي علم الأمراض.
- مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.
- طبيب التخدير العام.
- طبيب مستشفى الأطفال/ طبيب الأطفال العام.
- جراحة تجميلية.
- جراحة العظام العامة.
- قياس الجرعات.
- أخصائي العناية المركزة للبالغين.
- مساعد الفصد.
- منسق فئة أول.
- فنى سحب دم.
- طبيب عام، علم الديماتولوجيا.
- طبيب ممرضة Advcd – رعاية الأم / الطفل.
- ممرضة سريرية – عامة.
- أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال.
- جراح عام ، جراحة التجميل.
- منسق فئة مشارك.
- المبرمج الطبي.
- طبيب عام ، التخدير.
- مساعد منسق الحالة- العيادات الخارجية.
- طبيب عام ، الرعاية الأولية.
- أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
- أخصائي ممارسة الأسرة.
- كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.
- صيدلي إكلينيكي.
- محلل أعمال – عقود.
طريقة ورابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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