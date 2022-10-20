الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة
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«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة

«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة
٠٩:٤٦:٠٣ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز “جونز هوبكنز – أرامكو” الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين بمختلف التخصصات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1. طبيب عام ، طب القلب.
  2. كبير أطباء استشاريين، طب الأورام.
  3. أخصائي علم الأمراض.
  4. مساعد منسق الحالة – المرضى الداخليون.
  5. طبيب التخدير العام.
  6. طبيب مستشفى الأطفال/ طبيب الأطفال العام.
  7. جراحة تجميلية.
  8. جراحة العظام العامة.
  9. قياس الجرعات.
  10. أخصائي العناية المركزة للبالغين.
  11. مساعد الفصد.
  12. منسق فئة أول.
  13. فنى سحب دم.
  14. طبيب عام، علم الديماتولوجيا.
  15. طبيب ممرضة Advcd – رعاية الأم / الطفل.
  16. ممرضة سريرية – عامة.
  17. أخصائي طب وجراحة العيون – طب الأطفال.
  18. جراح عام ، جراحة التجميل.
  19. منسق فئة مشارك.
  20. المبرمج الطبي.
  21. طبيب عام ، التخدير.
  22. مساعد منسق الحالة- العيادات الخارجية.
  23. طبيب عام ، الرعاية الأولية.
  24. أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
  25. أخصائي ممارسة الأسرة.
  26. كبير أخصائي أمراض النطق واللغة.
  27. صيدلي إكلينيكي.
  28. محلل أعمال – عقود.

 طريقة ورابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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