بيان عاجل من قنصلية المملكة في هونج كونج.. ماذا يجري؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج، تنويهًا لجميع المواطنين بشأن إعلان حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن تعديلات جديدة حول دخول الزائرين إلى أراضيها.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابها في «تويتر»، أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أعلنت عن تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها، على النحو التالي:

1 – إلغاء فترة الحجر الصحي في الفنادق، مع وجود 7 أيام فترة مراقبة ذاتية، على الزائر خلالها إجراء فحوصات كوفيد 19، و «PCR»، إضافة إلى فحص كورونا السريع «RAT»، بشكل يومي.

2 – على الزائر إجراء فحص كورونا السريع «RAT»، بدلًا من فحص «PCR»، وذلك خلال 24 ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة.

3 – يسمح للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية القيام ببعض الأنشطة مثل التنقل والدخول إلى الأسواق، فيما يحظر عليه في الأيام الثلاثة الأولى المشاركة في الأنشطة الجماعية مثل دخول المطاعم.