الأكثر مراوغة.. ماذا تعرف عن متحور «XBB» بعد وصوله لآسيا؟

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من جديد، عاد فيروس كورونا ليطرق أبواب الخطر، عبر متحور جديد معروف باسم «XBB»، والذي بدأ ظهوره في عدد من الدول الآسيوية «سنغافورة وهونج كونج».

ووفق متخصصين، فإن المتحور الجديد يحتوي على 5 طفرات جينية، مما يجعله الأكثر مراوغة، للأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات أو المناعة المكتسبة من الإصابة السابقة، بـ«أوميكرون».

لكن في الوقت ذاته يسهم التحصين والجرعات المعززة، في تخفيف الأعراض، وتقليل الحالات الحرجة، والوفيات.

مواصفات متحور «XBB»

ورجّح الخبراء اكتشاف المتغير، للمرة الأولى، في أغسطس الماضي، وتُشير التقديرات إلى تضاعف حالات «كورونا» الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، إذ ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة.

والمتحور الجديد، وفق الخبراء، يُعدُّ أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، إذ يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعّالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.

وبحسب استشاري الأمراض المعدية، د. حوراء البيات، فإنه تم رصد أكثر من 300 نوع متفرع من سلالة أوميكرون، إلا أن النوع الأخير الذي رُصد في سنغافورة، يعود لصنفين من السلالة.

وتوقع أن يصبح هذا المتغير النوع السائد في الموسم الحالي، ووصف بأنه سريع الانتشار وحاد الأعراض خصوصًا للفئات ذات المناعة المنخفضة، وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا.

5 طفرات جينية لمتحور «XBB»

والمتحور الجديد يحتوي على 5 طفرات جينية، بما يشير إلى احتمالية الإصابة للأشخاص المحصنين، سواء مَن تلقوا اللقاحات، أو مَن اكتسبوا أجسامًا مضادة بعد الإصابة بـ«أوميكرون»، وفق البيات.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبدالله عسيري، لصحيفة «اليوم» إن متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم «XBB»، متغيّر فرعي من «أوميكرون B.A.2.1».

وأضاف أن هذا المتحور ظهر قبل عدة أشهر حول العالم، ووصل متأخرًا إلى شرق آسيا، ولا يُتوقع أن يتسبب في ضغط على النظام الصحي بالمملكة.

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