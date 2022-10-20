لطلاب الثانوية.. أهم شروط التسكين في المسار التخصصي

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كشف دليل تسكين الطلبة في مسارات التعليم الثانوي عن شروط ومعايير الالتحاق بالمسار التخصصي.

4 شروط أساسية للتسكين في المسار التخصصي

1 – رغبة الطالب وموافقة ولي الأمر كأحد أهم شروط التسكين.

2 – اجتياز الطالب النسبة المعتمدة من عدد المواد الدراسية للسنة الأولى المشتركة للانتقال للسنة الثانية.

3 – اجتياز ما نسبته 50% من عدد المواد الدراسية بالسنة الأولى المشتركة فأكثر.

4 – نجاح الطالب في جميع المواد ذات الامتداد بالمسار التخصصي.

ووفقًا للشروط، يجب تحقيق الحد الأدنى لدرجة النجاح بالمادة الدراسية في السنة الأولى المشتركة، والتي لها امتداد في المسار التخصصي وهي 50 درجة أو أكثر.

وأضافت: يرتب الطالب رغباته خلال المدة التي تحددها وزارة التعليم، ويمكن توضيح دور المدرسة في هذا الجانب، من خلال الإعلان عن فترة اختيار رغبة الطالب لجميع الطلبة وأولياء أمورهم، على أن يكون ذلك قبل وقت كافٍ من تنفيذ برامج تهيئة للطلبة في السنة الأولى المشتركة وأولياء أمورهم، مع اجتماع الموجه الأكاديمي بالطلبة المسندين إليه وأولياء أمورهم -إن أمكن- للتشاور حول اختيار المسار، ويشرف فريق التسكين بالإدارة ومكاتب التعليم على تهيئة الطلبة وأولياء أمورهم لاختيار المسار المناسب، إضافة إلى حفظ جزءين من القرآن «خاص بالمسار الشرعي» قبل تخرجه.

وكشف الدليل أيضًا أن أفضلية تسكين الطلاب في مسارات المرحلة الثانوية تشمل:

تحقيق النسبة الموزونة الأعلى في المفاضلة بعد انطباق شروط التسكين ومعاييره بحيث يتم ترتيب الطلبة حسب أولوية القبول لكل مسار تخصصي

يسكن الطلبة في المسارات المتاحة في المدرسة حسب رغباتهم والمقاعد المتاحة، والأولوية وفق نتائج معايير التسكين

وفي حال تساوي الطلبة في النسبة الموزونة يتم الرجوع إلى إدارات وأقسام التقويم والقبول في إدارات التعليم

معايير التسكين تتمثل في نسبة مقياس الميول، ومعدل مواد السنة الأولى المشتركة، والمواد الدراسية المرتبطة بالمسار التخصصي.

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