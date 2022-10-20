متى يكون السعال علامة على الإصابة بسرطان الرئة؟

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كشفت مجلة BMJ، أن نفث الدم مع السعال يعد من أعراض الإصابة بسرطان الرئة.

وأضافت المجلة أن هذا الدم قد يتراوح من كمية صغيرة من البلغم الملطخ بالدم إلى نزيف حاد له عواقب تهدد الحياة.

وبينت أن الطرد “المكثف” للدم من السعال يحدث في حوالي خمسة إلى 15% من المرضى الذين يعانون من نفث الدم، وفق موقع “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن السعال في معظم الأوقات أو عند حدوث تغير في السعال الذي عانيت منه لفترة طويلة يمكن أن ينبئ أيضا بالإصابة بسرطان الرئة.

علامات الإصابة بسرطان الرئة

ووفق المصدر ذاته، فإن هناك علامات شائعة أخرى لسرطان الرئة، منها ما يلي:

-سعال البلغم مع وجود دم.

– الشعور بألم في الصدر أو الكتف.

– التهابات الصدر التي تعاود الظهور أو التهاب الصدر الذي لا يتحسن.

– فقدان الشهية.

– الشعور بالتعب طوال الوقت.

– خسارة الوزن.

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