اليوم.. خبير طقس يتوقع تساقط أمطار متفرقة على 8 مناطق بالمملكة

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة، وهي أول حالات الوسم لهذا العام، وأن الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه مع من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم –بمشيئة الله- متوقع حالة ممطرة، وأنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف وأجزاء متفرقة من المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.

سحب ممطرة وسماء غائمة على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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