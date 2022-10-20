الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
منطقة المدينة المنورة تطلق مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية
توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص رسالة «حالة الطلب مكتمل»
بالإنفوجراف.. 8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن
افعلها عقب الاستيقاظ.. 6 نصائح تجعلك نشيطًا طوال اليوم
هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح
تفاوت في أسعار النفط اليوم.. و«برنت» يسجل 92 دولارًا للبرميل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منطقة المدينة المنورة تطلق مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية

منطقة المدينة المنورة تطلق مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية

منطقة المدينة المنورة تطلق مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية
٠٩:٠٩:٣٥ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أنها أطلقت مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية.

تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن مسابقة التصميم والتطوير هي مسابقة عالمية أطلقتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، متخصصة لتصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية، على النحو التالي:

1 – المشروع يبدأ من المدينة المنورة.

2 – يشمل أكثر من 40 معلمًا تاريخيًا.

3 – المشروع على امتداد 175 كيلو مترًا، حيث:

أ – يمر بالعديد من مواقع أهم الأحداث التاريخية.

ب – مسجد العريش، عريش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر.

ج – منطقة الروداء.

د – العدوة الدنيا.

هـ – العدوة القصوى.

4 – وصولًا إلى منطقة بدر التاريخية.

أميرِ المدينة يطلقُ مشاريعَ تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي

في الوقت نفسه، أطلقَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة – بحضور وزير الحج والعمرة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز- مشاريعَ تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة، التي تُنَفَّذُ في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

ويتولى مكتب تنمية الوجهة السياحية بهيئة تطوير المنطقة متابعة إنجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى العام 2025م.

كما دشَّن سموُّ أمير المنطقة 8 مواقع جرى الانتهاء من تطويرها، شملت؛ مسجدَ الغمامة، مسجدَ السقيا، مسجد الراية، مسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما –  ومسجد بني أنيف، وبئر غَرس أحد أهم الآبار النبوية، وقصر عروة بن الزبير.

الصورة

الكلمات الدلالية:
غزوة بدر مسابقة تصميم وتطوير منطقة المدينة المنورة منطقة بدر التاريخية

مواد ذات صلة

المزيد
بعد شكوى المعلمين.. «التعليم»: جارٍ مراجعة أرقام الانتظار بالنقل الخارجي

بعد شكوى المعلمين.. «التعليم»: جارٍ مراجعة أرقام الانتظار بالنقل الخارجي

٠٣:٢٤ م، الخميس، ١٨ مايو ٢٠١٧
شاهد.. أمريكية تهدد سائق «أوبر» باتهامه كذباً باغتصابها  

شاهد.. أمريكية تهدد سائق «أوبر» باتهامه كذباً باغتصابها  

١١:٣٥ م، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠١٧
سجن مواطن 6 سنوات لجأ إلى إيران وأنشأ قناة ضد المملكة

سجن مواطن 6 سنوات لجأ إلى إيران وأنشأ قناة ضد المملكة

٠٤:٣٤ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠١٧
«النقل» تعيد فتح ميدان «الجزائر» في الرياض

«النقل» تعيد فتح ميدان «الجزائر» في الرياض

٠٥:٥٤ م، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *