منطقة المدينة المنورة تطلق مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية

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أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أنها أطلقت مسابقة تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية.

تصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن مسابقة التصميم والتطوير هي مسابقة عالمية أطلقتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، متخصصة لتصميم وتطوير منطقة بدر التاريخية، على النحو التالي:

1 – المشروع يبدأ من المدينة المنورة.

2 – يشمل أكثر من 40 معلمًا تاريخيًا.

3 – المشروع على امتداد 175 كيلو مترًا، حيث:

أ – يمر بالعديد من مواقع أهم الأحداث التاريخية.

ب – مسجد العريش، عريش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر.

ج – منطقة الروداء.

د – العدوة الدنيا.

هـ – العدوة القصوى.

4 – وصولًا إلى منطقة بدر التاريخية.

أميرِ المدينة يطلقُ مشاريعَ تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي

في الوقت نفسه، أطلقَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة – بحضور وزير الحج والعمرة رئيس برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ونائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز- مشاريعَ تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي بالمنطقة، التي تُنَفَّذُ في أكثر من 100 موقع مرتبط بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

ويتولى مكتب تنمية الوجهة السياحية بهيئة تطوير المنطقة متابعة إنجاز المشاريع وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى العام 2025م.

كما دشَّن سموُّ أمير المنطقة 8 مواقع جرى الانتهاء من تطويرها، شملت؛ مسجدَ الغمامة، مسجدَ السقيا، مسجد الراية، مسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – ومسجد بني أنيف، وبئر غَرس أحد أهم الآبار النبوية، وقصر عروة بن الزبير.