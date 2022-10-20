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بالإنفوجراف.. 8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن

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بالإنفوجراف.. 8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن

بالإنفوجراف.. 8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن

بالإنفوجراف.. 8 أسباب تمنع التخلص من دهون البطن
٠٨:٥١:٢٨ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعد دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة للكثيرين، فبالنسبة للرجال فإن “الكرش” ليس من الأمور المحببة لدى أغلبهم، كما أنه بالنسبة للنساء مصدر قلق كبير.

وأجريت الكثير من الدراسات عن أفضل الطرق للتخلص من “دهون البطن”، كما تفنن البعض في تركيب وصفات طبيعية من شأنها حرق تلك الدهون في وقت قياسي.

وبجانب تلك الوصفات الطبيعية المستمدة من أعشاب وخلطات صحية فإنه يجب الاهتمام بالعديد من الأمور كي تكون لتلك الخلطات والوصفات الطبيعية فعالية.

أسباب تمنع التخلص من دهون البطن

1-  الاهتمام بتمارين البطن دون غيرها.
2-  عدم الحصول على قسط كاف من الراحة.
3-  عدم القيام بتمارين الكثافة العالية والمقاومة.
4-  تناول الأطعمة قليلة الدسم.
5-  تجاهل إشارات التعب.
6-  خفض السعرات الحرارية فجأة.
7-  المكملات الغذائية.
8-  عدم أخذ ما يكفي من البروتين.

وينصح دائما بممارسة الرياضة كونها أفضل الطرق لسرعة التخلص من تلك الدهون وحرقها والحصول على قوام متناسق.

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