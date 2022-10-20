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توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص رسالة «حالة الطلب مكتمل»
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توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص رسالة «حالة الطلب مكتمل»

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص رسالة «حالة الطلب مكتمل»

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص رسالة «حالة الطلب مكتمل»
٠٨:٥٧:١٥ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن إن حالة “الطلب مكتمل” تعني أن لدى المستفيد أو المستفيدة مستندات تحت الدراسة حاليًا.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد، عبر حساب خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، استفسر عن ظهور رسالة حالة “الطلب مكتمل” مع أن مستنداته كاملة.

ورد حساب المواطن بقوله: “حالة الطلب مكتمل تعني أن لديك مستندات تحت الدراسة، الرجاء الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة المستند والتحقق منه والرد بالقبول أو الرفض، ولابد من الموافقة على المستند حتى يتم دراسة أهليتك”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

والأسبوع الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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