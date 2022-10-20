الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح
تفاوت في أسعار النفط اليوم.. و«برنت» يسجل 92 دولارًا للبرميل
للحماية من الأمراض المزمنة.. التزم بالنوم هذا العدد من الساعات
«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار وسماءً غائمة وتكون سحب ممطرة على هذه المناطق
«الخارجية الأمريكية»: لدينا أدلة على استخدام المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا
أسعار الذهب تتراجع عالميًا عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح

هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح

هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح
٠٨:١٩:١١ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر.

النميمة من أسباب عذاب القبر

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الصحيحين انه مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس».

النميمة من الكبائر

وأضاف أن قول النبي عليه الصلاة والسلام «وما يعذبان في كبير» أي بين الناس، لكنه قال: «بلى إنه لكبير»، وأن هذا الحديث دل على أن النميمة من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يدخل الجنة نمام»، ما يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب.

الغيبة معصية ومنها الكبيرة والصغيرة

وأشار إلى أن الله تعالى شبه الغيبة بصورة بشعة، فقال: «ولا يغتب بعضكم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه»، ما يدل على أن الغيبة معصية، لكن هل هي من الكبائر أم من الصغائر فهذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، وأن القول الراجح أنّ منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة، فالغيبة المقترنة بالقذف والبهتان والكذب أو التي ضررها كبير فهذه تكون من الكبائر، أما الغيبة التي يكون ضررها ليس كبيرًا فالذي يظهر أنها تكون من الصغائر.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. “الخثلان”: هذه السورة تدفع العين والحسد بإذن الله

الكلمات الدلالية:
أسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة الكبائر سعد الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
خبراء يتوقعون انخفاض درجات الحرارة إلى “التجمد” بداية من الغد

خبراء يتوقعون انخفاض درجات الحرارة إلى “التجمد” بداية من الغد

١٢:٠٨ م، الثلاثاء، ٠٦ يناير ٢٠١٥
تحذير من رسالة خطيرة عبر تطبيق الواتساب

تحذير من رسالة خطيرة عبر تطبيق الواتساب

٠٣:١٢ ص، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
مغردون يستنكرون الرقص والموسيقى في فعاليات «الأسبوع الثقافي الياباني» بالرياض

مغردون يستنكرون الرقص والموسيقى في فعاليات «الأسبوع الثقافي الياباني» بالرياض

٠٣:٢٢ م، الجمعة، ١٤ أبريل ٢٠١٧
مجلس الوزراء يوجه «الشورى» بإنهاء دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء خلال 30 يوماً

مجلس الوزراء يوجه «الشورى» بإنهاء دراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء خلال 30 يوماً

٠٣:٢١ م، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *