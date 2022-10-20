هل الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر وأسباب دخول النار؟ «الخثلان» يوضح

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الغيبة والنميمة تُعدان من الكبائر.

النميمة من أسباب عذاب القبر

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الصحيحين انه مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس».

النميمة من الكبائر

وأضاف أن قول النبي عليه الصلاة والسلام «وما يعذبان في كبير» أي بين الناس، لكنه قال: «بلى إنه لكبير»، وأن هذا الحديث دل على أن النميمة من الكبائر ومن أسباب عذاب القبر، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يدخل الجنة نمام»، ما يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب.

الغيبة معصية ومنها الكبيرة والصغيرة

وأشار إلى أن الله تعالى شبه الغيبة بصورة بشعة، فقال: «ولا يغتب بعضكم بعضًا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا فكرهتموه»، ما يدل على أن الغيبة معصية، لكن هل هي من الكبائر أم من الصغائر فهذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، وأن القول الراجح أنّ منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة، فالغيبة المقترنة بالقذف والبهتان والكذب أو التي ضررها كبير فهذه تكون من الكبائر، أما الغيبة التي يكون ضررها ليس كبيرًا فالذي يظهر أنها تكون من الصغائر.

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