افعلها عقب الاستيقاظ.. 6 نصائح تجعلك نشيطًا طوال اليوم

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كشف خبراء عن 6 نصائح وعوامل طبيعية تجعلك نشيطًا طوال اليوم دون الحاجة للقهوة وبقية المنبهات.

وقال الخبراء إن أبرز تلك النصائح البحث عن ضوء الشمس، لأن الجسم في الظلام ينتج المزيد من هرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم، ما يجعلك أكثر نعاساً؛ لذا قم بإدخال ضوء الشمس إلى غرفتك.

6 نصائح تجعلك نشيطًا طوال اليوم

ووفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن النصائح الست هي:

1 – عرّض نفسك لضوء الشمس فور الاستيقاظ مباشرة.

2 – الاستحمام بماء بارد.

3 – شرب عصير البرتقال.

4 – تناول فطور صحي.

5 – شرب الماء.

6 – الرياضة.

وأوضح الباحثون أن الماء البارد يمكنه أن ينشط العقل، بطريقة تجعلك أكثر استيقاظاً، كما أن صدمة المياه الباردة تزيد من معدل الأيض، ما يقلل أي شعور بالتعب.

وأضافوا أن الأشخاص الذين يشربون عصير البرتقال في الصباح الباكر، هم الأكثر انتباهاً من الذين لا يشربونه، وذلك لأن الفواكه الحمضية غنية بمركبات الفلافونويد، التي تقلّل من علامات تقدم العمر.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون فطوراً صحياً يحتوي على الألياف والكربوهيدرات، يشعرون بمزيد من الانتباه، كما نصح الباحثون بشرب كوب كبير من الماء عند بداية يومك، كما أن التمرينات الرياضية تحسن من قدرتك المعرفية والإدراكية.

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