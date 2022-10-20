«الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار وسماءً غائمة وتكون سحب ممطرة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

تكون السحب الممطرة على هذه المناطق

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30 على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية على منطقة عسير

كما أصدر المركز ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار رعدية على محافظة العيص

ونبه المركز من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية على محافظة العيص، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

أمطار رعدية على منطقة جازان

كما أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة، لافتًا إلى أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الثامنه مساءً.

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