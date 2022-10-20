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للحماية من الأمراض المزمنة.. التزم بالنوم هذا العدد من الساعات
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للحماية من الأمراض المزمنة.. التزم بالنوم هذا العدد من الساعات

للحماية من الأمراض المزمنة.. التزم بالنوم هذا العدد من الساعات

للحماية من الأمراض المزمنة.. التزم بالنوم هذا العدد من الساعات
٠٨:٠٠:٢٤ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن النوم 5 ساعات على الأقل لمن فوق الخمسين عامًا يحميهم من الأمراض المزمنة.

وأجريت الدراسة على 8 آلاف موظف بريطاني وأجريت لهم فحوص للأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان، وأمراض القلب، على مدار عقدين، وفق محطة “بي بي سي البريطانية”.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين ناموا 5 ساعات أو أقل في سن الخمسين كانت مخاطر تعرضهم لمشاكل صحية مختلفة وأمراض مزمنة أعلى بنسبة 30 في المئة من الذين ناموا 7 ساعات.

قلة النوم وخطر الموت

ووجدت الدراسة، أن قلة النوم مرتبطة أيضًا بمعدل أعلى لخطر الموت، وذلك بسبب ارتفاع معدل الإصابة بأمراض مزمنة.

وكانت دراسة أجريت حديثًا في جامعة ستانفورد الأمريكية، قالت إن “النوم المتقطع” قد تكون أحد أبرز الدلالات على مؤشرات الوفاة القريبة.

وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع عدد ساعات النوم ينعكس في الغالب في زيادة تجزئة النوم، مما يشير إلى أنه مؤشر على الصحة في المستقبل.

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الكلمات الدلالية:
الأمراض المزمنة النوم ساعات النوم عدد ساعات النوم المثالية

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