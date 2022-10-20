«الخارجية الأمريكية»: لدينا أدلة على استخدام المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه لدى واشنطن أدلة كثيرة على استخدام المسيرات الإيرانية لضرب المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا.

الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد في استخدام العقوبات

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن هناك أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد في استخدام العقوبات وكل الآليات المناسبة ضد من يشارك في نقل المسيرات لروسيا.

وأضافت أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لمنع نقل “الأسلحة الخطرة” إلى روسيا، وأنها ستعزز المساعدة الأمنية لأوكرانيا بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي.

تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في شهر

في الوقت نفسه أعلن الجيش الأوكراني، أنه أسقط طائرتين مسيرتين انتحاريتين جنوبي البلاد، ومسيرة استطلاع في بيريسلاف بمقاطعة خيرسون، لافتًا إلى استمرار الاشتباكات مع القوات الروسية في خيرسون على طول خط التماس.

ومنذ منتصف الشهر الماضي، كشف الجيش الأوكراني، أن قواته تمكنت من تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

جنود إيرانيون يُدربون الروس على استخدام المسيّرات

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن إيران أرسلت أفرادًا من الحرس الثوري إلى روسيا للمساعدة في حل مشاكل المسيّرات.

وأوضحت في تقرير نشرته حول الطائرات المسيرة الإيرانية التي بحوزة روسيا، أن النظامين الاستبداديين في موسكو وطهران لهما سمة مشتركة في العزلة الدولية والأزمة الداخلية والصراع مع الغرب.

أوكرانيا تدعو خبراء أمميين لفحص مسيرات إيرانية

فيما دعت السلطات الأوكرانية، خبراء أمميين لفحص مسيرات إيرانية استخدمتها روسيا لمهاجمتها، لافتة إلى أنها تسعى إلى حشد رد فعل دولي مناسب إزاء استخدام روسيا المسيرات الإيرانية، وأن طلب روسيا من إيران طائرات مسيرة دليل على إفلاس موسكو العسكري والسياسي.

إيران تصدر مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا

وطالب مندوب أوكرانيا في رسالة لمجلس الأمن، أنه يجب اعتبار نقل المسيرات من إيران لروسيا انتهاكا لقرار المجلس رقم 2231، مشيرًا إلى تقديرات كييف أن إيران لديها خطط لتصدير مئات الطائرات المسيرة إلى روسيا.

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