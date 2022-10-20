أسعار الذهب تتراجع عالميًا عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

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انخفضت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، بحسب رويترز.

يأتي هذا التراجع في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي، “البنك المركزي الأمريكي”، رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

تراجع المعاملات الفورية بنسبة 0.1%

وتراجعت المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولار للأوقية (الأونصة) وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8% أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

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