خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج، حيث أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل الحجز لبرنامج حج داخلي، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

اضغط على رابط الخدمة.

أدخل رقم الحجز أو الهوية.

أرسل الطلب.

* المتطلبات:

1 – أن يكون مُقدَّما لطلب حجز برنامج حج.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8004304444 – 00966920002814 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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