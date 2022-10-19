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مواطن يصدم «جملا سائبا».. شاهد ماذا حدث؟
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مواطن يصدم «جملا سائبا».. شاهد ماذا حدث؟

مواطن يصدم «جملا سائبا».. شاهد ماذا حدث؟

مواطن يصدم «جملا سائبا».. شاهد ماذا حدث؟
٠٢:٥٤:١٩ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق خلاله مواطن، حادثا تعرض له، حيث صدم بسيارته بعيرا سائبا على الطريق.

الجمل مصاب والسيارة تضررت

وأظهر الفيديو، الجمل ملقى على الأسفلت، في منتصف الطريق، ويبدو أنه أصيب جراء الصدمة، ولم يتمكن من النهوض، بينما قال الشخص إنه صدمه بسيارته.

وتابع مصور الفيديو أن الحادث انتهي دون تعرضه للإصابة، وبأضرار بسيطة في المركبة، فيما أظهرت الصورة زجاجا مهشما، وخدوشا بأحد جوانب السيارة.

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مطالبة برعاية الإبل

وطالب المواطن الذي تعرض للحادث، عبر مقطع الفيديو الذي سجله ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أصحاب الإبل السائبة إلى عدم تركها على الطريق، والاهتمام بها أو بيعها.

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