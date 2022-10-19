بالفيديو.. الأمن الإيراني يطارد المحتجين في المظاهرات الليلية

تواصل – فريق التحرير:

استمرت احتجاجات الشعب الإيراني، ونظم متظاهرون مسيرات ليلية، للهروب من تعقب الشرطة الإيرانية، ومع ذلك طاردت عناصر الشرطة والحرس الثوري المتظاهرين ليلا.

مطاردات عناصر الشرطة

وأظهر مقطع فيديو، مطاردة عناصر الحرس الثوري والشرطة للمتظاهرين، الذين تجمعوا بالمئات، في مدينة كرج، وكذلك في مناطق ومدن ومحافظات متفرقة من إيران.

وفي السياق ذاته، نظم المحتجون في مدينة ساري بشمال إيران، مسيرات ليلية، ضمت مئات المتظاهرين، وكذلك في منطقة أكباتان بالعاصمة طهران، ومدينة مهاباد،

حرق مقرات الباسيج

يواصل المتظاهرون الإيرانيون، حرق مقرات الباسيج في عموم إيران، كما وثقت مقاطع فيديو، في مدينتي سنندج، وبندر عباس، فيما استهدف المحتجون قاعدة وحدة الأمن الخاص، التابعة للحرس الثوري الإيراني بمدينة مشهد، حسب نشطاء إيرانيين.

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مداهمات أمنية واستخدام سيارات الإسعاف

وأظهرت صور تداولها متابعون استخدام الأجهزة الأمنية الإيرانية سيارات الإسعافات لاعتقال المتظاهرين بمدينة مشهد، فيما نفذت القوات الإيرانية التابعة للسلطة، هجوما عسكريا شاملا على مدينة سقز الكردية، مسقط رأس مهسا أميني.

إزالة صور وتماثيل خامنئي

قام متظاهرون في مدينة رشت، شمالي إيران، بتشويه تمثال لرأس المرشد الإيراني على خامنئي، بمادة حمراء تشبه الدماء، في إشارة إلى أعمال العنف تجاه المتظاهرين.

وفي طهران وعيلام وساري، هتف المتظاهرون “الموت للديكتاتور”، “الموت لخامنئي”، “أيها الباسيجي المرتزق اسرق كما تريد – أنها ايامك الأخيرة”.

وكتب المتظاهرون على الجدران شعارات مناهضة للنظام الإيراني، تعبر عن رفضهم لنظام دولة الملالي، ووثقوا تواريخ المظاهرات، وإصابات المتظاهرين واعتقال بعضهم.