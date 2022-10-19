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اكتشاف المواهب لحفظة كتاب الله.. اختتام مسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة بحائل
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اكتشاف المواهب لحفظة كتاب الله.. اختتام مسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة بحائل

اكتشاف المواهب لحفظة كتاب الله.. اختتام مسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة بحائل

اكتشاف المواهب لحفظة كتاب الله.. اختتام مسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة بحائل
٠١:٥٩:٤٣ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، شهد وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق المكلف عبدالرحمن بن حمود العبيد – أمس – الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة، وذلك في جامع الراجحي بمدينة حائل.


وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بحائل عبدالسلام العامر خلال كلمته في الحفل ، أن النادي أطلق مبادرته لإقامة المسابقة في نسختها الأولى بدعم مؤسسة العجيمي الخيرية ضمن المسؤولية الاجتماعية للنادي، مؤكداً أن المسابقة تهدف إلى تسليط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة الحافظين للقرآن الكريم والمهتمين في تلاوته واكتشاف المواهب.


إثر ذلك كرم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للحقوق المكلف عدداً من الداعمين وشركاء النجاح وأعضاء لجنة التحكيم والفائزين وكذلك المشاركين الحاصلين على جوائز عينية.

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يرعى غدًا الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن

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اكتشاف المواهب القرآن الكريم حائل حفظة كتاب الله ذوي الإعاقة مسابقة مسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة بحائل

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