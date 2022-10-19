تسجيل نادر.. ابن عثيمين ينصح بهذا الدعاء لتفريج الهم والحزن

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تسجيلا نادرا، للشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- يورد دعاءا مأثورا، أوصى به النبي ﷺ لتفريج الهم.

علاج الاكتئاب والهم

وقال ابن عثيمين، إن أساب الاكتئاب والضيق متنوعة، ولكن هناك ما ورد في السنة النبوية الشريفة، لمعالجة أسباب الضيق والهم والاكتئاب، وهو قول “لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

وتابع الشيخ، إن هناك أيضا ما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: “اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيَّ حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي”.

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ويحذر من الغفلة عن ذكر الله

ونصح الشيخ ابن عثيمين، بالإكثار من ذكر الله، لذهاب الهموم، مصداقا لقوله تعالى: “ألا بذكر الله تضمئن القلوب”، وينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء الثابت عن النبي ﷺ في الصباح والمساء.

وحذر الشيخ من الغفلة عن ذكر الله عز وجل، معتبرا أنه من أكثر الأمور التي تضر الناس، وتسبب الشعور بالضيق والهم.