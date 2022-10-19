«BMW» تتجه لتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا

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أفصحت الشركة الألمانية العملاقة “بي إم دبليو BMW” عن عزمها ضخ استثمارات قدرها استثمار 1.7 مليار دولار، في الولايات المتحدة لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات.

منشأة جديدة لتجميع البطاريات

وأورد بيان صادر عن الشركة أن الاستثمار يشمل مليار دولار للتحضير لإنتاج السيارات الكهربائية في مصنعها الحالي، في ساوث كارولينا، بالإضافة إلى 700 مليون دولار لمنشأة جديدة لتجميع البطاريات في منطقة وودروف.

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صفقة لشراء خلايا مع شركة يابانية

وأشار البيان إلى إجراء صفقة لشراء خلايا بطاريات من شركة “إنفيجن” اليابانية، والتي ستبني مصنعًا جديدًا لخلايا البطاريات في ساوث كارولينا، لتزويد مصانع “بي إم دبليو”، حسب “أرقام”.

فيما توقعت “BMW” إنتاج 6 طرازات كهربائية بالكامل على الأقل في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

وتحاول “BMW” اللحاق بالشركة الأمريكية الشهيرة في مجالا صناعة السيارات الكهربائية “تسلا”، وكذلك المنافسين المحليين، ولجأت الشركة الألمانية، في يونيو الماضي، إلى افتتاح مصنع جديد في الصين،تبلغ تكلفته 2.2 مليار دولار.