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بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان

بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان

بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان
٠١:٢٣:٠٢ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس مساء الأربعاء تعيين النائب المحافظ ووزير النقل السابق غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان التي استقالت من منصبها.

وشغل شايس عدة مناصب وزارية في حكومات ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، فضلاً عن شغله منصب رئيس حزب المحافظين.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سوالا بريفرمان أعلنت في وقت سابق استقالتها من الحكومة بسبب ما وصفته بـ”الخطأ الأمني غير المقصود”.

سبب الاستقالة

وفي وقت سابق، كشفت وزير الداخلية البريطانية عن سبب استقالتها، موضحة أنها “أرسلت بالخطأ رسالة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا بريفرمان، مساء اليوم الأربعاء، إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في “انتهاك تقني” لقواعد الحكومة.

وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر “لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل”، وفق “رويترز”.

وأوضح سوالا بريفرمان أن لديها “مخاوف جدية” إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

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الكلمات الدلالية:
الحكومة البريطانية بريطانيا سوالا بريفرمان غرانت شابس

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