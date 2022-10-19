جامعة الملك عبد العزيز الأولى عربيا في تصنيف QS العالمي

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حصلت جامعة الملك عبد العزيز، على المركز الأول كأفضل الجامعات العربية في تصنيف‏ QS العالمي، بحصولها على المرتبة الأولى عربيًّا.

وحصدت جامعة الملك عبد العزيز المرتبة الأولى عربيًا لنسخة 2023 معتمدةً على بيانات ضخمة خلال تصنيف الجامعات، شمِلت الأبحاث العلمية وشبكة البحوث الدولية، والسمعة الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف.

كما شملت نسبة استقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين وغيرها، بحسب المؤسسة البريطانية المرموقة في مجال التعليم العالي Quacquarelli Symonds التي تُدير تصنيف QS.