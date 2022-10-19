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أوكرانيا تعلن خروج 40% من محطات الكهرباء عن الخدمة

أوكرانيا تعلن خروج 40% من محطات الكهرباء عن الخدمة

أوكرانيا تعلن خروج 40% من محطات الكهرباء عن الخدمة
٠١:٢٥:٣٠ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأوكرانية، قبل قليل، خروج 40% من محطات الكهرباء في أوكرانيا عن الخدمة، مطالبة السكان بترشيد استهلاك الطاقة.

قيود على الاستخدام

وفرضت كييف قيودا على الكهرباء في عموم البلاد، بدء من الساعة 7 صباحا، بالتوقيت المحلي، إثر القصف الروسي الذي تسبب في خروج محطات الكهرباء عن الخدمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها سترسل 5 مولدات كهرباء إلى أوكرانيا، بعد أن ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الهجمات الروسية دمرت 3 منشآت لتوليد الطاقة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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أساليب حرب محظورة

أوضح قائد القوات الروسية في أوكرانيا، في وقت سابق، أنه لدى موسكو معلومات حول إمكانية استخدام نظام كييف لأساليب حرب محظورة في خيرسون، وأن قيادة الناتو تطالب كييف بعمليات هجومية على محور خيرسون بغض النظر عن الضحايا، مؤكدًا أن الجيش الروسي سيضمن المغادرة الآمنة للسكان من خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إنها تواصل الهجمات على أهداف عسكرية ومنشآت طاقة في أوكرانيا.

وأكد الكرملين في جوابه عن مجال العقيدة النووية الروسية، أنها تشمل الأقاليم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي وسنؤمّن أراضيها.

الكلمات الدلالية:
الحرب الروسية الأوكرانية الحكومة الإسبانية فولوديمير زيلينسكي كييف محطات الكهرباء في أوكرانيا موسكو وزارة الدفاع الروسية

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