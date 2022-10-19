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أمير الرياض ينوه بأهداف جمعية بن باز للتنمية الأسرية
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أمير الرياض ينوه بأهداف جمعية بن باز للتنمية الأسرية

أمير الرياض ينوه بأهداف جمعية بن باز للتنمية الأسرية

أمير الرياض ينوه بأهداف جمعية بن باز للتنمية الأسرية
١٢:٥٩:٣٧ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية بن باز للتنمية الأسرية بقصر الحكم، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية بن باز للتنمية الأسرية، بحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

أهداف الجمعية

ورحّب أمير الرياض، في بداية الاجتماع بسماحة مفتي عام المملكة والحضور , منوهاً بأهداف الجمعية ودورها الاجتماعي والأسري .

وجرى خلال الاجتماع، استعراض جداول الأعمال واجتماعات اللجنة التنفيذية واتخاذ التوصيات المقترحة حيالها.

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الكلمات الدلالية:
أمير الرياض الرياض جمعية بن باز للتنمية سماحة المفتي

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