ظهر بمقطع فيديو.. شرطة عسير تلقي القبض على مواطن لهذا السبب

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة عسير، بالتعاون مع القوات الخاصة للامن البيئي، من القبض على مواطن، ظهر بمقطع فيديو، يرتكب فعلا مخالفا للقانون.

انتشر عبر وسائل التواصل

وقال حساب “الأمن العام” الرسمي على “تويتر”: “قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، على مواطن لمخالفته نظام البيئة بقطع الأشجار بغرض الاحتطاب، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

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القبض على آخرين

وأضاف بيان “الأمن العام”، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 81 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم فحمًا محليًا في منطقة الرياض، وقالت إن عقوبة هذا الفعل غرامة تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن مخالفات نظام البيئة، بالاتـصـال عــلـى الــرقـم (911) بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) بقية مناطق المملكة.