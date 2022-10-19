الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
اكتشاف المواهب لحفظة كتاب الله.. اختتام مسابقة القرآن الكريم لذوي الإعاقة بحائل
«BMW» تتجه لتصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس
وظائف لدى برنامج خدمة ضيف الرحمن في جدة والرياض
أوكرانيا تعلن خروج 40% من محطات الكهرباء عن الخدمة
بريطانيا.. تعيين غرانت شابس وزيراً للداخلية خلفاً لسوالا بريفرمان

الرئيسية

 /

محليات

 /

ظهر بمقطع فيديو.. شرطة عسير تلقي القبض على مواطن لهذا السبب

ظهر بمقطع فيديو.. شرطة عسير تلقي القبض على مواطن لهذا السبب

ظهر بمقطع فيديو.. شرطة عسير تلقي القبض على مواطن لهذا السبب
٠١:٠٧:٥٣ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة عسير، بالتعاون مع القوات الخاصة للامن البيئي، من القبض على مواطن، ظهر بمقطع فيديو، يرتكب فعلا مخالفا للقانون.

انتشر عبر وسائل التواصل

وقال حساب “الأمن العام” الرسمي على “تويتر”: “قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة عسير، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، على مواطن لمخالفته نظام البيئة بقطع الأشجار بغرض الاحتطاب، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

اقرأ أيضا:

القبض على 4 مقيمين ارتكبوا حوادث جنائية وسطوٍ على المنازل وسرقتها بجدة

القبض على آخرين

وأضاف بيان “الأمن العام”، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط 81 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم فحمًا محليًا في منطقة الرياض، وقالت إن عقوبة هذا الفعل غرامة تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب.

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن مخالفات نظام البيئة، بالاتـصـال عــلـى الــرقـم (911) بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية و(999) بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
إدارة التحريات والبحث الجنائي الأمن العام القوات الخاصة للأمن البيئي تويتر شرطة منطقة عسير قطع الأشجار مقطع فيديو نظام البيئة

مواد ذات صلة

المزيد
“التربية” تدمج تخصصات المواد لسد عجز المعلمين

“التربية” تدمج تخصصات المواد لسد عجز المعلمين

١٠:٣٨ ص، السبت، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٣
«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

«الغذاء والدواء»: احذروا الخلطات العشبية.. غش وادعاءات كاذبة

٠٧:٥٦ م، السبت، ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
المملكة تتسلم رئاسة الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب

المملكة تتسلم رئاسة الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب

٠٤:٠٧ م، الأربعاء، ١٧ يوليو ٢٠١٩
أمن الحج والعمرة.. جهود جبارة لسلامة ضيوف الرحمن (صور) 

أمن الحج والعمرة.. جهود جبارة لسلامة ضيوف الرحمن (صور) 

١٢:٤٠ ص، الجمعة، ٢٣ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *