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8 طرق لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة
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8 طرق لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة

8 طرق لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة

8 طرق لشحن الهاتف الذكي بسرعة فائقة
١٢:٢٢:٥٦ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء التقنية، بأهمية الحرص على شحن الهاتف بشكل كاف يوميا، وهنا قد تختلف عادات شحن الهاتف من شخص لآخر.

ويوضح الخبراء، أن بعض بعض المستخدمين يشحنون الهاتف قبل النوم، ومنهم من يشحنه بالسيارة، ومنا من يقوم بشحنه عند الضرورة فقط.

زيادة شحن الهاتف

  وفي هذا الأمر، كشف موقع “بيتا نيوز” أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول:

  • تأكد من أن حرارة هاتفك ليست مرتفعة أو منخفضة جدا.
  • قلل الطاقة التي يستهلكها الهاتف خلال الشحن، توقف عن استخدامه أو أطفئه تماما.
  • تأكد من أن الشاحن تم إدخاله بشكل صحيح في الفتحة المخصصة.
  • اشحن الهاتف من قابس الحائط، ابتعد عن الشحن من الحاسوب أو السيارة.
  • ضع الهاتف في وضعية الطائرة، لتحديد استهلاكه للتطبيقات واستهلاك الطاقة.
  • استثمر بسلك خاص يوصل الكهرباء بسرعة أكبر. الأسلاك العادية للشحن عادة لا تنقل الطاقة بنفس سرعة الأسلاك المختصة بالشحن.
  • اقتني شاحنا سريعا، هذا يمكن شراءه بشكل خاص، ولا يكون عادة في علبة الهاتف.
  • استخدم الشاحن المتنقل لشحن الهاتف عند الخروج، فهو أسرع بكثير من شاحن السيارة أو الحاسوب.

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