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هبوط للأسهم الأمريكية والبريطانية وتخلي عن المكاسب
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هبوط للأسهم الأمريكية والبريطانية وتخلي عن المكاسب

هبوط للأسهم الأمريكية والبريطانية وتخلي عن المكاسب

هبوط للأسهم الأمريكية والبريطانية وتخلي عن المكاسب
١٢:٣٤:٣٩ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدات تعاملات مؤشر سوق الأسهم الأمريكية “وول ستريت”، وأيضا مؤشر بورصة لندن الرئيس، تراجعا، بختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن تخلى السوقين عن مكاسبهما التي تحققت في الأيام الماضية.

وول ستريت تنخفض

تخلت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، عن مكاسب استمرت على مدى يومين، إذ أضعف تراجع أسهم شركة أبوت لابوراتوريز وارتفاع عوائد سندات الخزانة القوة الدافعة التي تحققت من موسم الأرباح الحالي، حسب “Investing”.

ولامس العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى له في أكثر من 14 عاما.

داو جونز يهبط بـ 0.28%

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.09 نقطة أو 0.65%، ليغلق عند 3695.89 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 89.45 نقطة أو 0.82% إلى 10684.07 نقطة. وهبط كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 84.73 نقطة أو 0.28% إلى 30439.07 نقطة.

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مؤشر لندن يتراجع بنسبة 0.17 %

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس فوتسي 100 تعاملاته اليوم على انخفاض، فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.17 %، ما يعادل 11.75 نقطة، ليصل عند مستوى 6924.99 نقطة.

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