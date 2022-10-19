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«التجارة» تشهِّر بمنشأة ومقيم سوداني لبيعهما منتجات استهلاكية مغشوشة
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«التجارة» تشهِّر بمنشأة ومقيم سوداني لبيعهما منتجات استهلاكية مغشوشة

«التجارة» تشهِّر بمنشأة ومقيم سوداني لبيعهما منتجات استهلاكية مغشوشة

«التجارة» تشهِّر بمنشأة ومقيم سوداني لبيعهما منتجات استهلاكية مغشوشة
١٢:٠٦:٢٢ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

شهّرت وزارة التجارة بمؤسسة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بعد صدور حكم قضائي يدين المنشأة والبائع المقيم من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض وبيع 30 عبوة غراء أرضيات مغشوش.

 

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

 

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالفين.

 

وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

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الكلمات الدلالية:
تشهير مقيم سوداني منتجات مغشوشة وزارة التجارة

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