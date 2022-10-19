دعوات لحظر «واتساب» في روسيا.. ما الأمر؟

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دعا سياسيون ومسؤولون روس إلى حظر العمل بتطبيق “واتساب” الذي تمتلكه شركة “ميتا” الأمريكية، مالكة تطبيقي “فيسبوك” و”انستجرام”، اللذين سبق أن حظرتهما موسكو.

استبداله بشركة محلية

وقال نائب رئيس لجنة سياسة المعلومات بالبرلمان الروسي، أنطون جوريلكين: “أعتقد أنه من الضروري فرض حظر كامل على واتساب”.

فيما أوصى نائب وزير التجارة الروسي، فاسيلي شباك، بضرورة استبدال الشركات المصنعة للاتصالات الأجنبية، بأخرى محلية “روسية”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأورد شباك: “يجب أن يملأ منتجونا هذا المكان، ندعو إلى تشكيل منتجات إلكترونية مع برامج محلية، وهذا أساس الاستقلال التكنولوجي لروسيا”.

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لماذا قررت روسيا وضع فيسبوك وإنستجرام على قائمة الإرهاب؟

روسيا تنتقد فيسبوك

وكانت هيئة المراقبة المالية الروسية أعلنت إدراج شركة ميتا الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وانستجرام، وواتساب على قائمة الكيانات الإرهابية والمتطرفة.

وقررت السلطات الروسية، معاقبة “ميتا” وتحديدا منصة “فيسبوك” بعد إعلان عملاق السوشيا ميديا الأمريكية ميتا قبول منشورات ضد روسيا، من بينها ما تدعو إلى “قتل الغزاة الروس” في أوكرانيا.

“ميتا” ترفض وترد

رفضت شركة ميتا، على الجانب الآخر، الاتهامات الروسية، ونفت السماح بالترويج للمشاعر المعادية لروسيا، مؤكدة أنها قررت استثناءً مؤقتا لسياساتها الطبيعية، بفعل الغزو المستمر لأوكرانيا، كي تسمح للمتضررين بالتعبير عن مشاعرهم ضد القوات الروسية، دون تهديد مباشر أو جدي للمدنيين.