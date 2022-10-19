هاتف «أوبو» من الفئة المتوسطة.. تعرف على «Oppo A17k»

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أطلقت الشركة الصينية للتكنولوجيا “أوبو” اليوم، نسخة هاتفها الجديد Oppo A17k ، الذي يعد من الفئة الأقل سعرا، بعد أن أطلقت النسخة المبدأة للهاتف Oppo A17 خلال الشهر الماضي.

مواصفات Oppo A17k

يأتي هاتف Oppo A17k على شاشة لمس من النوع LCD 6.56 مساحتها 720 × 1612 مع 60 هرتز، كما يعمل بمعالج من النوع MediaTek Helio G35 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت قابلة للزيادة.

ويضم Oppo A17k مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، حسب “العين الإخبارية”.

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الكاميرا ونظام التشغيل

يحمل الهاتف الجديد Oppo A17k بكاميرا 8 ميجابيكسل ذات ضبط تلقائي للصورة في الخلف، وكاميرا ثانية بدقة 5 ميجابيكسل في المقدمة، ولا يحتوي أي منهما على OIS.

كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع مضمن في زر الطاقة، والهاتف مصنف IPX4 لمقاومة الرذاذ.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع ColorOS 12.1 في الأعلى، ويمكن الحصول على A17k باللون الذهبي أو الأزرق الداكن.

يحتوي A17k على ذاكرة وصول عشوائي أقل، وكاميرا خلفية رئيسية منخفضة الدقة، ولا يوجد مستشعر عمق، وتختلف خيارات الألوان أيضا، وبخلاف ذلك، يكون الاثنان متطابقين من حيث المواصفات.

ويبلغ سعر هاتف أوبو الجديد Oppo A17k نحو 127 دولارا.