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الكلية التقنية بالحناكية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي
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الكلية التقنية بالحناكية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي

الكلية التقنية بالحناكية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي

الكلية التقنية بالحناكية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي
١٢:٠٥:٠١ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الحناكية يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1443هـ.

وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر بن ضعيان الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها, وذلك في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات.

وأضاف أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف, إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لفصل تدريبي واحد لجميع الفئات “بنين”، مشيرا إلى أن أقل مؤهل دراسي هو الكفاءة المتوسطة .

ودعا الحربي المتقدمين إلى الاطلاع على إجراءات وشروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل .

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الحناكية الدبلوم الدبلوم الصباح الكلية التقنية بالحناكية

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