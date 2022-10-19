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بعد 8 شهور من وفاته.. جامعة بريطانية تمنح عبدالله الذويبي الدكتوراه
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بعد 8 شهور من وفاته.. جامعة بريطانية تمنح عبدالله الذويبي الدكتوراه

بعد 8 شهور من وفاته.. جامعة بريطانية تمنح عبدالله الذويبي الدكتوراه

بعد 8 شهور من وفاته.. جامعة بريطانية تمنح عبدالله الذويبي الدكتوراه
١١:٢١:٠٤ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

بعد 8 شهور من وفاة عبدالله بن جابر الذويبي الثبيتي، المبتعث من كلية الطب جامعة الباحة، إلى جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، قررت الجامعة البريطانية منحه الدكتوراه.

وكانت وفاة “الذويبي” أحدثت صدمة لدى زملائه بعد وفاته بشكل مفاجئ بعد الاحتفال معهم بنجاح أحدهم، حيث صعد إلى غرفته ومات- رحمه الله-

وقررت جامعة نيوكاسل البريطانية منحه الدكتوراه في التقنية الحيوية، وكان عنوان الرسالة “الدور المحتمل للفيزيولوجيا المرضية الهضمية وجرثومة المعدة في التليف الرئوي مجهول السبب”، إذ كان ينتظر تحديد موعد مناقشة رسالته – يرحمه الله – قبل وفاته.

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كما تعتزم الجامعة تخصيص جائزة سنوية لأفضل طالب في الكلية باسم الفقيد الذويبي، نظير تميزه خلال دراسته في الجامعة، والجهود التي بذلها، والمشاركات المختلفة في الجامعة والنادي الطلابي في مدينة نيوكاسل.

وثمن المبتعثون في الجامعة من زملاء الفقيد، اللفتة الرائعة من الجامعة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأشار عدد من زملاء الفقيد إلى تمتعه بالروح الجميلة، وتسلحه بالجد والاجتهاد، والتعاون مع زملائه في الكلية والنادي الطلابي، وكان من المتطوعين والمتعاونين، ويستعد للتخرج كونه في السنة الأخيرة من الابتعاث.

الكلمات الدلالية:
جامعة بريطانية جامعة نيوكاسل دكتوراه عبدالله الذويبي

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