الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمين الرياض يدشن الهيكل التشغيلي الجديد لأمانة المنطقة
لحفرهم آبار دون ترخيص.. القوات الخاصة تطيح بـ 3 مخالفين لنظام الإقامة
إعلام روسي: ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا
اللجنة الوزارية لشؤون التقييـس لدول مجلس التعاون تعتمد 38 مشروع لائحة فنية
أداء متباين لصناديق المؤشرات المتداولة بالسوق المالية للمملكة
الإسترليني واليورو يتراجعان.. والدولار يرتفع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أمين الرياض يدشن الهيكل التشغيلي الجديد لأمانة المنطقة

أمين الرياض يدشن الهيكل التشغيلي الجديد لأمانة المنطقة

أمين الرياض يدشن الهيكل التشغيلي الجديد لأمانة المنطقة
١١:١٣:٤١ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، الهيكل التشغيلي الجديد للأمانة, بهدف دعم رحلة التطوير والتحول فيها، وذلك بحضور قيادات الأمانة ورؤساء بلديات المدينة والمنطقة.

وقال سموه “إن هذا الهيكل التشغيلي المحدث هو جزء من رحلة تحول وتطوير شاملة تمر بها الامانة، وقد عمل فريق الأمانة على تأسيس وتهيئة جميع قطاعات المنظمة لهذه الانطلاقة، وذلك للظهور بهيكل يناسب المتغيرات الحالية والكبيرة في مفهوم إدارة المدن، ومواكبة التطورات السريعة المختلفة في جميع القطاعات”.

وأكد سموه أن هذا التحول الذي تقوم به أمانة الرياض هو لإكمال المسيرة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض عندما كان أميرًا لها، منوهًا إلى أن هذا العمل يسير بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لتصل الرياض إلى مصاف الطموحات, مشيرًا إلى أن استحداث بعض الوكالات والإدارات ودمج بعضها وتحديد وتوضيح المهام ونطاقات العمل فيها هو بهدف المواءمة مع ما نعيشه من حراك مستمر ومتسارع تتطلبه المرحلة المقبلة التي ستشهدها مدينة الرياض تحديداً.

وتضمن الهيكل التشغيلي الجديد عددًا من المتغيرات، أبرزها إنشاء وكالات وإدارات عامة منها، وكالة للتحول الرقمي والمدن الذكية، وكالة الامتثال والاستدامة البيئية، وكالة التنمية الحضرية، وكالة مساعدة للمشاركة المجتمعية، وكالة مساعدة للإستراتيجية والتميز المؤسسي، وكالة مساعدة لدعم الاستثمار، وكالة مساعدة للمشاريع النوعية، وكالة مساعدة لمشاريع البنية التحتية، إدارة عامة للحوكمة والمخاطر والالتزام، ومركز تجربة العميل.

الكلمات الدلالية:
أمانة منطقة الرياض أمين الرياض الرياض الهيكل التشغيلي لأمانة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
412 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 12283 نقطة

412 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 12283 نقطة

٠٤:٣١ م، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
مسؤولة أمريكية: فرض القيود على الهجرة يُبطئ معدل النمو الاقتصادي

مسؤولة أمريكية: فرض القيود على الهجرة يُبطئ معدل النمو الاقتصادي

٠٩:٣٤ ص، الأربعاء، ١٥ فبراير ٢٠١٧
خادمة إندونيسية تضيف “البَول والمخاط” في غلاية شاي أسرة كفيلها بالرياض

خادمة إندونيسية تضيف “البَول والمخاط” في غلاية شاي أسرة كفيلها بالرياض

٠٨:٢١ م، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
شرطة مكة: العثور على جثة مواطن متحللة داخل مركبة

شرطة مكة: العثور على جثة مواطن متحللة داخل مركبة

٠٢:٤٢ ص، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *