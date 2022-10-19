أمين الرياض يدشن الهيكل التشغيلي الجديد لأمانة المنطقة

تواصل – واس:

دشن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، الهيكل التشغيلي الجديد للأمانة, بهدف دعم رحلة التطوير والتحول فيها، وذلك بحضور قيادات الأمانة ورؤساء بلديات المدينة والمنطقة.

وقال سموه “إن هذا الهيكل التشغيلي المحدث هو جزء من رحلة تحول وتطوير شاملة تمر بها الامانة، وقد عمل فريق الأمانة على تأسيس وتهيئة جميع قطاعات المنظمة لهذه الانطلاقة، وذلك للظهور بهيكل يناسب المتغيرات الحالية والكبيرة في مفهوم إدارة المدن، ومواكبة التطورات السريعة المختلفة في جميع القطاعات”.

وأكد سموه أن هذا التحول الذي تقوم به أمانة الرياض هو لإكمال المسيرة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض عندما كان أميرًا لها، منوهًا إلى أن هذا العمل يسير بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لتصل الرياض إلى مصاف الطموحات, مشيرًا إلى أن استحداث بعض الوكالات والإدارات ودمج بعضها وتحديد وتوضيح المهام ونطاقات العمل فيها هو بهدف المواءمة مع ما نعيشه من حراك مستمر ومتسارع تتطلبه المرحلة المقبلة التي ستشهدها مدينة الرياض تحديداً.

وتضمن الهيكل التشغيلي الجديد عددًا من المتغيرات، أبرزها إنشاء وكالات وإدارات عامة منها، وكالة للتحول الرقمي والمدن الذكية، وكالة الامتثال والاستدامة البيئية، وكالة التنمية الحضرية، وكالة مساعدة للمشاركة المجتمعية، وكالة مساعدة للإستراتيجية والتميز المؤسسي، وكالة مساعدة لدعم الاستثمار، وكالة مساعدة للمشاريع النوعية، وكالة مساعدة لمشاريع البنية التحتية، إدارة عامة للحوكمة والمخاطر والالتزام، ومركز تجربة العميل.