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إعلام روسي: ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا
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إعلام روسي: ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا

إعلام روسي: ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا

إعلام روسي: ألمانيا تصدر سلاحا خطيرا إلى جارة أوكرانيا
١١:٠٣:٠٦ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفاد الإعلام الروسي، أن الدولة الجارة لأوكرانيا ” مولدوفا”، تنتظر مجموعة سلاحًا خطيرًا من ألمانيا، وهو عبارة عن عدد من الطائرات العسكرية المسيرة .

وقال وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، إن المدربين الألمان سيقومون بتدريب القوات المسلحة المولدوفية على استخدام أسلحة جديدة.

وفي وقت سابق قال الوزير إنه لا يستبعد إمكانية التعبئة في البلاد.

ووفقا للقوانين المولدوفية، تبدأ التعبئة بإعلان حالة الحصار أو الأحكام العرفية، ولا يسمح لرئيس البلاد أن يعلن التعبئة الجزئية أو العامة إلا بموافقة البرلمان.

الكلمات الدلالية:
ألمانيا الحرب الأوكرانية روسيا طائرات مسيرة

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