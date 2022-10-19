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10 أعراض تكشف إصابة الطفل بالوسواس القهري

10 أعراض تكشف إصابة الطفل بالوسواس القهري

10 أعراض تكشف إصابة الطفل بالوسواس القهري
١١:٤٧:٤٧ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قدم خراء متخصصون، وفق “هارفارد بزنس ريفيو” معلومات أساسية عن الوسواس القهري لدى الأطفال، وأعراض الإصابة به، وكيفية التعامل معه، وعلاجه.

الوسواس القهري والأطفال

ويظهر اضطراب الوسواس القهري لدى الأطفال الصغار والأشخاص البالغين من خلال تكرار بعض التصرفات نتيجة تلك الأفكار غير المرغوب فيها، والسلوكيات التي تُشعرهم بالانزعاج؛ حيث تتداخل مع أنشطتهم أو تجعلهم يشعرون بالاستياء الشديد.

وتسمى الأفكار التي تحرّك تلك التصرفات بالوساوس، أو الهواجس، وتصف حالة التفكير المستمر بشكل غير طبيعي في موضوع أو سلوك معين، حسب “القبس”.

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والأعراض التي قد تظهر على الأطفال هي:

1- الاهتمام الزائد بالنظافة

2- التأكد مرات كثيرة من فعل الشيء

3- الأفكار أو الدوافع أو السلوكيات العدوانية

4- الاهتمام بالتفاصيل بشكل زائد

5- التفكير في أفعال مسيئة أو سلوكيات ممنوعة أو محظورة

6- التأكد من الأشياء بلمسها والتفكير في الأرقام والأنماط المتتابعة

7- التفكير في إيذاء شخص ما أو قتله، أو إيذاء النفس

8- الانزعاج من الأفكار التي تتعارض مع المعتقدات الشخصية

9- القلق الشديد بشأن حدوث شيء سيئ

10- قضاء وقت طويل في ترتيب الأغراض بدقة شديدة

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