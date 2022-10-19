اللجنة الوزارية لشؤون التقييـس لدول مجلس التعاون تعتمد 38 مشروع لائحة فنية

تواصل – واس:

عَقدت اللجنـة الوزاريـة لشـؤون التقييـس لدول مجلس التعاون اجتماعها الرابع اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض, برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (رئيس الدورة الحالية).

تم ذلك بحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، ووزير التجارة والصناعة بدولة قطر الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف بدولة الكويت محمد بن مخلف العنزي، ووزير الصناعة والتجارة في جمهورية اليمن محمد محمد حزام الأشول، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ورئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصيبي.

ورحب وزير التجارة خلال الاجتماع بالمشاركين، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية أنشطة التقييس في تعزيز التكامل والتعاون بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة البينية وممارسة الأعمال، متطلعاً أن تسهم جهود هيئة التقييس وأجهزة التقييس بدول المجلس في تحقيق البنية التحتية للجودة وحماية المستهلك الخليجي.

واطلعت اللجنة الوزارية على عرض مرئي قدمه رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021م وحتى سبتمبر 2022م في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة وبناء القدرات الفنية وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية ونقل المعرفة وتبادل الخبرات مع جميع الأطراف المعنية بأنشطة التقييس، وأثنت اللجنة على جهود الهيئة في تعزيز التعاون بين دول المجلس في أنشطة التقييس المختلفة.

كما اطلعت اللجنة على تقرير عن مستوى تنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة للعام 2022م، وناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها الرابع، واتخذت القرارات والتوصيات الداعمة للعمل الخليجي المشترك، أبرزها اعتماد عدد (38) مشروع لائحة فنية خليجية كلوائح فنية خليجية، كما أقرت الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2021م.

يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها، والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.