إعلان غير متوقع من «بيل جيتس» بشأن أزمة الطاقة في أوروبا

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على غير المتوقع، قال بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، إن أزمة إمدادات الغاز والقدرة على تحمل التكاليف في أوروبا جيدة على المدى الطويل.

وقال الملياردير الأمريكي، إن ذلك سيجبر القارة في نهاية المطاف على تبني الطاقة المتجددة.

وأضاف بيل جيتس“الناس لن يرغبوا في الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي”.

وتابع : “الشعوب شعرت ببعض التفاؤل بشأن السرعة التي يمكن أن يتم بها الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة”، معترفًا بالحاجة إلى إيجاد مصادر هيدروكربونية غير روسية.

وتطرق بيل جيتس لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، حيث قال إن الهدف النهائي المتمثل في “الانتقال من 51 مليار طن سنويًا إلى الصفر” يجب تحقيقه “في العقود الثلاثة القادمة”.