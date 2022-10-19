الإسترليني واليورو يتراجعان.. والدولار يرتفع

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تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم، 0.57%، مسجلا 1.12570 للدولار، بعد أن أظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعا إلى 10.1% على أساس سنوي، في سبتمبر، بما يعني أنه ارتفع بما يفوق التوقعات وعاد إلى أعلى مستوى في 40 عاما الذي بلغه في يوليو.

وساهمت الأوضاع السياسية العاصفة في لندن، في تأزم موقف الجنيه الاسترليني، بعد ظهور دعوات إقالة رئيسة الوزراء، ليز تراس، وكذلك استقالة وزير الداخلية سويلا بريفرمان.

اليورو يلحق بالاسترليني

وهبط اليورو 0.8% إلى 0.97800 دولار متراجعا عن مستوى مرتفع سجله أمس بلغ 0.98755 دولار وهو مستوى لم يحدث منذ السادس من أكتوبر.

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سعر الدولار

بقي الدولار عند ذروة 32 عاما أمام الين، وارتفع عن نقطة انخفاض هي الأدنى في أسبوعين، مقابل سلة من كبرى العملات المنافسة، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

وارتفع الدولار 0.2% مسجلا 149.61 ين للمرة الأولى منذ أغسطس 1990.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات كبرى، فقد صعد 0.7% إلى 112.74 بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أكتوبر مسجلا 111.76، أمس الثلاثاء.