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أداء متباين لصناديق المؤشرات المتداولة بالسوق المالية للمملكة
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أداء متباين لصناديق المؤشرات المتداولة بالسوق المالية للمملكة

أداء متباين لصناديق المؤشرات المتداولة بالسوق المالية للمملكة

أداء متباين لصناديق المؤشرات المتداولة بالسوق المالية للمملكة
١٠:٠٥:٤٦ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حققت صناديق المؤشرات المتداولة “ETFs”، أداء متباينا في السوق المالية، منذ مطلع العام، وارتفع بعضها أعلى من المؤشر العام لسوق الأسهم “تاسي”، مقابل تراجع البعض الآخر بما يصل إلى 14.7%.

ارتفاع الشركات القيادية

وتراجعت صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بقطاع البتروكيماويات والأسهم الأمريكية والذهب والصكوك الحكومية بنسب تراوحت بين 3.6 % و14.7%، حسب “الاقتصادية”.

بينما ارتفعت الصناديق المكونة من الشركات القيادية “أو أكبر 30 شركة قيمة سوقية للأسهم الحرة في السوق” بما يراوح بين 4.9% و5.5%، منذ مطلع العام الجاري، متجاوزة مؤشر السوق “تاسي” الذي ارتفع 4.7%، حتى إغلاق الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.

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صندوقان يرتفعان و5 تهبط

يبلغ عدد صناديق للمؤشرات المتداولة في السوق المالية، 7 صناديق، ارتفع منهم صندوقان مقابل تراجع خمسة منذ مطلع العام.

والصندوقان المرتفعان هما “يقين 30″، الذي يضم أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة أو الأسهم الحرة، حيث ارتفع 5.5% منذ مطلع العام، وثانيا صندوق “الأول إتش إس بي سي إم تي 30″، الذي يضم أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة، المرتفع 4.9%.

يذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة، هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وتجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم.

الكلمات الدلالية:
الأسهم الأمريكية الذهب السوق المالية السعودية الصكوك الحكومية صناديق المؤشرات المتداولة قطاع البتروكيماويات

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