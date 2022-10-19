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أهم 10.. ضبط شحنة فلفل بالمخدرات .. الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. ووفاة أحمد بن عشوان
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أهم 10.. ضبط شحنة فلفل بالمخدرات .. الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. ووفاة أحمد بن عشوان

أهم 10.. ضبط شحنة فلفل بالمخدرات .. الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. ووفاة أحمد بن عشوان

أهم 10.. ضبط شحنة فلفل بالمخدرات .. الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. ووفاة أحمد بن عشوان
٠٩:٥٥:٠٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

«الداخلية»: إحباط تهريب نحو 4 ملايين قرص إمفيتامين مخبأة داخل شحنة فلفل (صور وفيديو)

أعلنت وزارة الداخلية أن الهيئة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من إحباط تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص إمفيتامين.. المزيد هنا

«الموارد البشرية» تقرر اعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزير المهندس أحمد الراجحي، أصدر قرارًا باعتماد اشتراطات بيئة العمل.. المزيد هنا

الجيش الأوكراني: تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في شهر

كشف الجيش الأوكراني، أن قوتاه تمكنت من تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبرالماضي.. المزيد هنا

ما الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية؟.. طبيبة تكشف التشابهات والاختلافات

كشفت الدكتورة إيرينا غولوتينا، أن نوبات الهلع يمكن أن تحدث نتيجة الإجهاد الشديد أو الاكتئاب أو الإرهاق.. المزيد هنا

بعد إقرارها رسميًا.. تعرف على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أصدر وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. المزيد هنا

عاجل.. «بوتين» يُعلن “حالة الحرب” في هذه الأقاليم الأوكرانية

في قرار عاجل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب في الأقاليم الـ4 الأوكرانية التي تم ضمها لروسيا.. المزيد هنا

فيديو صادم.. مواطن يدهس مقيما بشكل متعمد والشرطة تطيح به

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم يوثق قيام مواطن بصدم مقيم بشكل متعمد بسيارته، محدثًا به إصابات.. المزيد هنا

أحزن الجميع.. تفاصيل وفاة مالك الإبل الشهير «أحمد بن عشوان»

توفى اليوم مالك الإبل المشهور أحمد بن نداء بن عشوان، إثر حادث سير مروع، ما تسبب في حالة صدمة وحزن بين جميع من يعرفه على مواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

وزير الصناعة: الاستراتيجية الجديدة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف،  إن استراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%.. المزيد هنا

وزير الطاقة: ننتج 38 مليون طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا، مشيرًا إلى أننا ننتج 38 مليون طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين.. المزيد هنا

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أخبار السعودية صحيفة تواصل نشرة تواصل وزير الصناعة وزير الطاقة

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