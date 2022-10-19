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بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية الأمريكية في هذه الحالة
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بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية الأمريكية في هذه الحالة

بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية الأمريكية في هذه الحالة

بايدن: سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية الأمريكية في هذه الحالة
٠٩:٣٦:٣٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في واشنطن، عن خطة لإعادة تعبئة الاحتياطي الفيدرالي الاستراتيجي من النفط.

وقال بايدن: “سنعيد تعبئة الاحتياطات النفطية الأمريكية عند تراجع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن فرض سقف لسعر النفط الروسي لا يستهدف منظمة أوبك.

وقالت الخزانة الأمريكية، طمأنا منظمة أوبك أن وضع سقف للنفط الروسي لن يؤثر عليهم، بحسب “رويترز”.

وتسعى مجموعة السبع لحرمان موسكو من العائدات في وقت الحرب، لكنها تسعى لتجنب صدمة عالمية في المعروض قد ترفع الأسعار وتؤثر على مواطني دول المجموعة مع تفاقم مخاوف الركود العالمي.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الرئيس الأمريكي النفط بايدن

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