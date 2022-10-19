وزير الاستثمار: المملكة تعامل المستثمرين الأجانب مثل المحليين

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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار داخل المملكة مفتوح للجميع، وأنه وفقاً للنظم المعمول بها في المملكة فإن المستثمر الأجنبي يعامل معاملة المستثمر المحلي.

المملكة ترحب بالجميع

وصرح الوزير، خلال فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2022، بأن المملكة ترحب بجميع المستثمرين الذين يضعون رؤوس أموالهم وخبراتهم وتقنياتهم.

وبيّن المهندس الفالح أن الطلب على الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي في تزايد مستمر، وحجم الاستثمارات الأجنبية في أنشطة الزراعة والنشاطات المرتبطة بهذا القطاع المهم.

الاستزراع السمكي وصناعة الأغذية

وأوضح الوزير أن أبرز أنشطة الاستثمار في مجالات الزراعة تشمل: الاستزراع السمكي وصناعة الأغذية وغيرها، ووصل مع نهاية عام 2021م، إلى حوالي 22 مليار ريال.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحظى بمتابعة واهتمام دائمين من سمو ولي العهد – حفظه الله -، وأن معظم المستثمرين الأجانب وجدوا بيئة استثمارية محفّزة ومشجعة للإقدام على الاستثمار في المملكة، وأن ردود أفعالهم بصورة عامة كانت إيجابية.

تخطي التحديات وتعزيز الاستثمار

وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل على تخطي التحديات التي تواجه المستثمرين، واقتراح الخطط التنفيذية لتعزيز الاستثمارات، فضلًا عن تقديم كل المعلومات اللازمة، والإجابة عن استفسارات المستثمرين، مشيراً إلى أن الاستثمار الوطني يحظى بخدمات متكاملة من قطاعات الدولة كافة بما يغطي احتياجه.

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