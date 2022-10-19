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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٩:٢٤:٢٨ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلى.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

ممرضة مسجلة

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس العلوم في التمريض من جامعة وطنية / دولية معتمدة أو ما يعادلها.

مطلوب رخصة تمريض سارية المفعول من بلد المنشأ.

رخصة مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

للمتقدمين السعوديين حديثي التخرج مع مسار خطة التطوير الوظيفي.

مسجل الأنف والأذن والحنجرة – عيادات طب الأسرة والمجتمع

المؤهلات والخبرة

شهادة الطب (MBBS) تخرج من كلية الطب المعترف بها.

شهادة تخصص فرعي / زمالة مثل البورد السعودي أو البورد العربي أو البورد الأمريكي أو الكندي أو ما يعادلها من المؤهلات الطبية العالية المعترف بها دوليًا.

رخصة طبية سارية المفعول كمسجل لممارسة تخصصه في بلد المنشأ ومن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الشهادة الحالية سارية المفعول لدعم الحياة الأساسية أو الحصول عليها في غضون 6 أشهر من بدء التوظيف.

خبرة:

الخبرة العملية ليست إلزامية بعد حصوله على درجة مهنية عالية أو زمالة في تخصصه الفرعي ، ولكن سيتم تفضيله إذا كان في تخصصه.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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فرص عمل مستشفى قوى الأمن ممرضة وظائف شاغرة

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