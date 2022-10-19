ارتكبت هذا الخطأ.. مفاجأة بشأن استقالة وزيرة الداخلية البريطانية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزير الداخلية البريطانية عن سبب استقالتها، موضحة أنها “أرسلت بالخطأ رسالة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، مساء اليوم الأربعاء، إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي في “انتهاك تقني” لقواعد الحكومة.

وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر “لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل”، وفق “رويترز”.

وأوضح برافرمان أن لديها “مخاوف جدية” إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.