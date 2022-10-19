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كييف تدعو الأمم المتحدة لفحص حطام الطائرة الإيرانية
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كييف تدعو الأمم المتحدة لفحص حطام الطائرة الإيرانية

كييف تدعو الأمم المتحدة لفحص حطام الطائرة الإيرانية

كييف تدعو الأمم المتحدة لفحص حطام الطائرة الإيرانية
٠٩:٣٥:٣٤ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت أوكرانيا، اليوم، الأمم المتحدة، لفحص حطام الطائرة  الإيرانية المسيرة التي أسقطتها قواتها، إذ استخدمتها موسكو في هجوم على مناطق أوكرانية.

طائرات إيرانية في روسيا

وبعث سفير أوكرانيا سيرغي كيسليتسيا، رسالة، إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد فيها أن موسكو تتلقى شحنات من المواد المحظورة من طهران منذ يناير 2016.

وأوضح أن مسيرات إيرانية من نوع “مهاجر” و”شاهد” نقلت إلى الأراضي الروسية في أواخر أغسطس الماضي، منوها أن كلا من طائرتي “مهاجر” و”شاهد” من صنع شركة “قدس للطيران”، والتي تخضع لعقوبات تجميد الأصول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر انتهاكاً للقرارات الدولية.

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إسقاط 12 طائرة مسيرة إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إسقاط 12 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في ميكولايف، خلال الساعات الماضية.

فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أنها أرسلت أفرادًا من الحرس الثوري إلى روسيا للمساعدة في حل مشاكل المسيّرات.

وأوضحت في تقرير نشرته حول الطائرات المسيرة الإيرانية التي بحوزة روسيا، أن النظامين الاستبداديين في موسكو وطهران لهما سمة مشتركة في العزلة الدولية والأزمة الداخلية والصراع مع الغرب.

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