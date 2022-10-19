الاستخبارات الأمريكية: إيران أرسلت عسكريين إلى جزيرة القرم لتدريب الروس على استخدام المسيرات

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نقلت شبكة ” سي إن إن” عن مصادر في الاستخباراتية الأمريكية، أن إيران أرسلت مدربين عسكريين إلى الأراضي التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم لتدريب وتقديم المشورة للجيش الروسي بشأن استخدام الطائرات بدون طيار (المسيرات) الإيرانية التي استخدمتها موسكو خلال حربها في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن “تعميق العلاقات بين موسكو وطهران يجب أن يُنظر إليه على أنه تهديد”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات عملية وخطوات صارمة لجعل مبيعات الأسلحة هذه أكثر صعوبة، بما في ذلك العقوبات ومراقبة أي كيانات متورطة في ذلك”.

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وقال مسؤولون أمريكيون إنه عندما بدأت روسيا لأول مرة في اختبار ونشر الطائرات بدون طيار في أوكرانيا في أغسطس، حدثت إخفاقات للعديد من الطائرات.

وكان العملاء الروس يتدربون على تشغيل تلك الطائرات داخل إيران، لكن المدربين الإيرانيين بدأوا السفر إلى شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لتقديم المساعدة لروسيا ومحاولة إصلاح مشاكل المسيرات.

وقدمت طهران نوعين من تلك الطائرات: طائرة “شاهد”، التي تنفجر عند الاصطدام ويصل مداها إلى ما يزيد عن 1000 ميل، وطائرة “مهاجر-6″، التي يمكنها حمل الصواريخ واستخدامها للمراقبة.

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ورأى المسؤولون الأمريكيون اعتماد روسيا على هذه الطائرات الإيرانية ولا سيما طائرات “شاهد” كدليل على أن روسيا تكافح لتجديد مخزونها الأصلي من الذخيرة بعد 8 أشهر من الحرب وتطبيق العقوبات الغربية.