وزير الطاقة: ننتج 38 مليون طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا، مشيرًا إلى أننا ننتج 38 مليون طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات حول استراتيجية الصناعة، :” عندما بدأت “سابك” كانت صناعة البتروكيماويات محدودة”،مضيفًا أن ” الاستثمارات ستسهم في إنشاء مصانع للاستفادة منها في التوطين”.

من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن استراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%.

وأضاف، :” هدفنا أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميا، منوها أن كل هدف في الاستراتيجية بني على دراسات تفصيلية، مشيرًا إلى الاستعانة بـ 300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء استراتيجية الصناعة.