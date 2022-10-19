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وزير الصناعة: الاستراتيجية الجديدة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%
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وزير الصناعة: الاستراتيجية الجديدة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%

وزير الصناعة: الاستراتيجية الجديدة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%

وزير الصناعة: الاستراتيجية الجديدة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%
٠٨:١٤:٢٧ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف،  إن استراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات حول استراتيجية الصناعة، :” هدفنا أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميا.

وأضاف أن كل هدف في الاستراتيجية بني على دراسات تفصيلية، مشيرًا إلى الاستعانة بـ 300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء استراتيجية الصناعة.

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الكلمات الدلالية:
استراتيجية صناعية جديدة السعودية صادرات الصناعة وزير الصناعة

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