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الذهب يتراجع بنسبة 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
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الذهب يتراجع بنسبة 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يتراجع بنسبة 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب يتراجع بنسبة 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
٠٩:٠٩:٥٠ م، الأربعاء، ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبط الذهب اليوم بنسبة 1%، وصولا إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب الآن

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1632.73 دولار للأوقية ، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% عند 1637.50 دولار، حسب “الاقتصادية”.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.6%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ذروة جديدة في 14 عاما.

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الفضة والبلاتين يهبطان

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 %إلى 18.4 دولار للأوقية، وانخفض كل من البلاتين بأكثر من 2% إلى 888.04 دولار، والبلاديوم 1.4 %إلى 1984.25 دولار.

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