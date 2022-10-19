الذهب يتراجع بنسبة 1% إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

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هبط الذهب اليوم بنسبة 1%، وصولا إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

أسعار الذهب الآن

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1632.73 دولار للأوقية ، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% عند 1637.50 دولار، حسب “الاقتصادية”.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.6%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ذروة جديدة في 14 عاما.

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